Teflon vs. keramisch: hoe kies je de juiste antikleefpan?

Teflon antikleeflaag

Dé bekendste antikleefpan is ongetwijfeld de teflonpan. Dat je eten amper aankoekt is te danken aan een dun plasticlaagje gemaakt van de synthetische stof PTFE (polytetra-fluorethyleen) dat in de pan gekleefd wordt. Om het gladde kunststoflaagje te verlijmen werd aanvankelijk PFOA (perfluoroctaanzuur) gebruikt maar omdat die stof bij oververhitting schadelijk voor de gezondheid bleek, wordt ze al sinds 2015 geband in alle consumentenproducten.

Dat teflonpannen nog steeds met een ietwat ongezonder imago kampen is dus onterecht. Je kan op beide oren slapen: alle pannen die je vandaag in de handel vindt zijn 100% PFOA-vrij. Om de antikleeflaag aan de pan te hechten, worden tegenwoordig PFAS gebruikt: chemische stoffen die gebruiksvoorwerpen water- vuil- en vetafstotend maken. Je vindt ze niet alleen in antiaanbakpannen, maar ook in waterafstotend textiel of in het plasticlaagje aan de binnenkant van papieren verpakkingen. In de dozen van je favoriete pizzeria, bijvoorbeeld! Over deze stoffen hoef je je geen zorgen te maken. Pas bij temperaturen vanaf 260° kan PTFE uit elkaar vallen en kunnen er ongezonde dampen vrijkomen. Bij normaal gebruik is de kans gelukkig klein dat je tijdens het koken zo’n hoge temperaturen bereikt. Ter indicatie: vlees bakt meestal aan een temperatuur tussen 204 en 232°C.

Zo kook je veilig: • Om de antiaanbaklaag niet te beschadigen gebruik je beter geen vorken, messen of andere scherpe voorwerpen in een teflonpan. • Dateert je pan van voor 2015? Dan kan ze PFOA bevatten. Weg ermee! Ook beschadigde pannen breng je het best naar het containerpark zodat het aluminium gerecupereerd kan worden. Tip: de gemiddelde levensduur van een teflonpan bedraagt 5 jaar. • Was je pan altijd met de hand af. Zo gaat ze langer mee. • Stop een hete pan nooit in koud water: dit kan ze doen kromtrekken. • Verwarm je teflonpan nooit voor het koken. Lege pannen kunnen al binnen enkele minuten hoge temperaturen bereiken. • Ventileer je keuken altijd tijdens het koken.

Keramische antikleeflaag

Naast de gekende teflonpannen zijn keramische antikleefpannen aan een ware opmars bezig. De binnenkant van zo’n pan bestaat uit een fijn laagje keramiek, gemaakt van nanodeeltjes van siliciumdioxide: een stof die in zand of stenen voorkomt. Geen fijne plastic coating, maar een laagje natuurlijk materiaal vermijdt dat je eten aanbakt. Een onderzoek van Test-Aankoop toonde aan dat keramische antikleefpannen heel wat interessante troeven hebben. Ze zijn niet enkel krasbestendiger maar ook beter bestand tegen hogere temperaturen dan een klassieke teflonpan. Zelfs bij een temperatuur van 450°C blijft de keramische antiaanbaklaag intact. Ideaal om een stuk vlees te roosteren! De levensduur van een keramische pan is hierdoor langer én dankzij het gebruik van natuurlijke materialen is de pan beter voor het milieu. Wie zijn teflonpan inruilt voor een keramisch exemplaar zal daar wel even aan moeten wennen. Een keramische antiantiaanbaklaag is namelijk een stuk gladder dan die van een standaard teflonpan waardoor het even zoeken is naar de ideale hoeveelheid vet en baktemperatuur tijdens het koken. Op vlak van antiaanbakeigenschappen scoort een keramische coating trouwens minder goed dan teflon. Een teflonpan blijft dé antiaanbakkampioen en is ook een stuk goedkoper dan zijn keramische concurrent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.