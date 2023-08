Waarom het geen goed idee is om een stukje brood voor je maaltijd te eten

Een mandje brood op tafel past perfect in het plaatje van een gezellige avond op restaurant of een goede start van de apéro. Maar wat doet het met je lichaam als je brood eet terwijl je wacht op de échte maaltijd? En kies je dan best voor brood met of zonder boter of olijfolie? Voedingswetenschapper Amandine De Paepe en leverarts Anja Geerts leggen uit.