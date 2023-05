Supermarkten beducht voor barbecuestorm: code rood voor balletjesbrochettes en scampisatés

Hoe kan voeding zorgen voor minder rimpels? Dermatolo­ge legt uit en deelt simpele tips: “Té snel vermageren doet je huid ook hangen”

Nu het zonlicht weer iets feller schijnt, vallen onze beginnende rimpels net dat tikkeltje harder op. Iedereen veroudert, maar toch vinden veel mensen die rimpels, pigmentvlekjes of het verlies aan volume confronterend. “Vetrijke, suikerrijke en bewerkte voeding kan ontstekingen in de huid veroorzaken en bijgevolg meer of sneller rimpels doen ontstaan”, licht dermatologe Samria Baharlou (UZ Brussel) toe. Wat eet je dan best (niet) om dat tegen te gaan?