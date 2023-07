Stoofvlees

Het lijkt op zalm maar is het niet: wat is zalmforel en hoe smaakt het?

Zag je ooit al eens zalmforel liggen bij je vishandelaar of in de supermarkt en vroeg je je af wat dat precies is? Een soort zalm of toch een forel? En hoe smaakt die dan? Vishandelaar Maxim Dedeystere legt uit wat het is, van herkomst en prijs tot bereidingswijze: “Wie nog nooit zalmforel gegeten heeft, zeker proberen!”