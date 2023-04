Stijn Baert zoekt naar de lekkerste steak bearnaise in 4 brasserieën: “Ik moet Bellings ongelijk geven, maar misschien proeft het voor mij als amateur anders”

“Ook vers brood kan je makkelijk invriezen”: 11 praktische do’s en don'ts om alles uit je diepvries te halen

De lente is het perfecte moment voor de lenteschoonmaak: daarbij kan jouw diepvries opkuisen niet ontbreken. Tijd om al die onherkenbare restjes een nieuw leven te geven of richting de vuilbak te sturen. “Al kan je nog veel meer uit je diepvries halen als je het juist aanpakt”, vertelt Joke Michiel van sterrenrestaurant Souvenir. Hoe bespaar je er bijvoorbeeld mee door hem slim in te zitten? En hoe ontdooi je de diepvries(gerechten) best? Ze deelt 11 praktische do’s en don'ts.