Stijn Baert proeft steak-friet in 4 bekende zaken in Vlaanderen: waar eet je de beste? “Een traditiehuis vol ambiance én smaak”

Waarom je niet snel een Nu­tri-Sco­re op Nutella of Italiaanse parmaham zal zien

A, B, C, D of E. Je hebt de Nutri-Score ongetwijfeld al eens gespot op je ontbijtgranen of zak chips. Het label geeft aan hoe gezond een product is. Europa wil het systeem daarom over de hele Europese Unie doorvoeren, maar dat stuit op hevig protest van onder andere de Italianen. Zij noemen de score “walgelijk en absurd”. Hoe komt dat? Onze journalist zocht het uit.

28 december