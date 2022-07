Sterrenchef Luc Bellings proeft vispannetjes aan de kust en is aangenaam verrast: “Dit is het schoolvoorbeeld van het klassieke recept”

Rebelse Aziatische chef verovert culinaire mainstage van Tomorrow­land: 495 euro om een bord af te likken

Terwijl de dj-goden beneden op het plein de massa bespelen, rockt chef Gaggan Anand op zijn eigen podium op het hoogste punt van het festival: welkom bij Chef’s Table. Per service krijgen 15 gasten de eer om aan te schuiven in dit culinaire theater waar de Indiase chef met veel humor al z’n registers opentrekt: “Ik wil hen via mijn eten vlinders in de buik doen voelen.”

