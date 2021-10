Sterrenchef Luc Bellings proeft 12 kant-en-klare pompoensoepen uit de supermarkt: “Dit lijkt meer op een groentebouillon dan op een gebonden soep”

Deense restaurant Noma opnieuw beste restaurant ter wereld, Hof Van Cleve stijgt met 7 plaatsen

Het Deense restaurant Noma van chef-kok René Redzepi is opnieuw het beste restaurant ter wereld. Dat bleek vanavond tijdens de awardshow in Antwerpen voor de ‘World’s 50 Best Restaurants 2021', de ranglijst van ’s werelds beste restaurants. Noma mocht zich al vier keer eerder winnaar noemen, de laatste keer in 2014. Het is nu voor het eerst weer lijstaanvoerder sinds de eetgelegenheid in 2018 verhuisde en zich vernieuwde. Peter Goossens van Hof Van Cleve klom deze editie 7 plaatsen omhoog, naar een knappe plek 36.

5 oktober