Sterrenchef Luc Bellings keurt dame blanches aan de kust en deelt een 10 en een 0 uit: "Dit is echt bucht van crème”

Hoe herken je een slechte mossel? En hoe maak je ze het best klaar? Sterren­chef geeft advies

23 juli Telkens het mosselseizoen opent, staan we als Belgen te popelen om het nieuwe zwarte goud als eerste te gaan proeven. Ook dit jaar was dat niet anders. Het nieuwe pop-uprestaurant Moules // Frites van chefs Sergio Herman en Syrco Bakker op het strand van Zeebrugge was vrijwel meteen uitverkocht. De ideale aanleiding om met Syrco het waarheidsgehalte van enkele fabels over mosselen af te toetsen. Mogen we echt enkel mosselen eten in maanden met een ‘r’? Hoe weet je of een mossel slecht is? En wat is de beste manier om mosselen te reinigen ?