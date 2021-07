Sterrenchef Luc Bellings keurt Brusselse wafels aan de kust: “Twee keer een 10: een primeur”

Zo hoort het volgens hem:

“De perfecte Brusselse wafel is vanbuiten lekker krokant en vanbinnen nog heerlijk zacht en smeuïg. Dat lijkt makkelijker dan het is. Soms is de buitenkant wel krokant, maar de binnenkant niet gaar. Wie zo’n wafel opeet, mag nadien meteen in de zetel gaan liggen. Hoef ik te zeggen dat een Brusselse wafel altijd à la minute gebakken moet worden, op het moment dat de klant zijn bestelling plaatst? Horecazaken die hun wafels al in grote stapels voorbakken om ze nadien snel op te warmen, verraden zichzelf. Want zulke wafels worden ofwel zeer elastisch ofwel keihard. Is de Brusselse wafel wel correct gebakken, dan is hij goudgeel, luchtig en 3 tot 3,5 cm dik. Zelf verkies ik een wafel met alleen witte suiker of slagroom. Door er bijvoorbeeld fruit op te doen, verkracht je de wafel, want die wordt die wak en plat. Een sobere garnering is het lekkerst.”