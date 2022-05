Steak met gewokte krieltjes, paprika en salsa verde

Recept voor spaghetti Hawaï veroor­zaakt felle kritiek online: “Een belediging voor de Italiaanse keuken"

Een Italiaans recept van de Britse nieuwssite BBC krijgt massaal veel reacties en niét omdat iedereen er fan van is. Het gaat om spaghetti met stukjes ananas in of ‘spaghetti Hawaï’. “Wat is dat voor een horror-recept?”, klinkt het op sociale media. De Italiaanse chefkok Peppe Giacomazza geeft zijn mening over het recept. “Ananas hoort thuis in desserts, niét in pasta.”

5 mei