Starbucks probeert koffieliefhebbers te verleiden met 'Oleato', een koffie mét olijfolie in

Vergeet chocoladedruppels of karamelsiroop: vanaf nu giet Starbucks een lepel extra vierge olijfolie in je koffie. De koffieketen breng met ‘Oleato’ een nieuwe koffiereeks op de markt. Wat houdt het drankje precies in? Hoe gezond is het? En kunnen we het binnenkort ook hier proeven?

‘Oleato’ heeft zijn naam alvast niet gestolen: het is Italiaans voor ‘geolied’ of 'ingevet’. En dat is deze koffie met olijfolie zeker. “Het is een onverwachte, fluwelige en boterachtige smaak”, vertelt Starbucks zelf over zijn nieuwe, opvallende combinatie. De infusie van extra vierge olijfolie uit Parana zou een nieuw luxedrankje op de kaart worden.

De lepel olie die in Oleatokoffie gaat, geeft een zachte, groene schijn aan het koffieschuim en legt een dun laagje vet bovenop je espresso. Vooral in de koude koffievarianten zou de Siciliaanse olijfolie helemaal tot zijn recht komen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe gezond is dat?

Het is niet ongewoon om vet te mengen in koffie - denk maar aan bulletproof koffie - maar een lepel olijfolie is relatief nieuw. Olijfolie wordt genoemd als een gezond vet, of deze koffie ook gezond is, vraag je? Eén lepel bij je koffie zorgt voor meteen 120 calorieën extra bij het totaal, wat veel meer is dan een scheutje koffieroom van amper 21 calorieën of koffiemelk (11 calorieën). Dan is die bulletproof koffie waarbij je grasboter en kokosolie in je koffie laat smelten toch een tikkeltje lichter.

Los van de calorieën circuleerde er op sociale media vorig jaar al het nieuws dat olijfolie drinken ontstekingen zou verminderen en dat de olie goed is voor je hart. Verschillende influencers en beroemdheden raadden het in filmpjes aan. Dat olijfolie – van een halve eetlepel tot zelfs 40 gram per dag – je langer zou doen leven, zou klanten kunnen aanspreken om de nieuwe koffie uit te proberen. Al is wat nuance hier vanzelfsprekend op zijn plaats.

Quote Hoewel je zeker van wat olijfolie mag genieten, blijft het effect op je gezondheid daarente­gen klein.

De enkelvoudig onverzadigde vetzuren waaruit olijfolie voor zo’n 70 procent bestaat, zijn gezonder dan verzadigde vetzuren (zoals boter), maar minder gezond dan meervoudige onverzadigde vetten. Die twee vetten zitten ook in olijfolie en werken effectief ontstekingsbevorderend. Ook de omega-3, vitamines C en E, polyfenolen en antioxidanten in extra vierge olijfolie zijn goed voor je lichaam, en oleocanthal werkt ontstekingsremmend, wat olijfolie gezonder maakt dan boter of andere oliën. Hoewel je dus zeker van wat olijfolie mag genieten, blijft het effect op je gezondheid daarentegen klein. Starbucks zelf maakt geen claims over de gezondheid van Oleatokoffie, maar we weten allemaal dat die gezondheid belangrijk is om een trend vandaag te doen werken.

Waar kan je het drankje proeven dit jaar?

De Amerikaanse koffiegigant probeert met dit drankje eerst en vooral het koffiehart van de Italianen te veroveren. De keten is vooralsnog niet erg populair daar, in het land van de koffie bij uitstek, ook al is het waar Starbucks veertig jaar geleden zijn inspiratie haalde. In 2022 had de keten amper 18 koffiehuizen in Italië. Onafhankelijke espressobars domineren vandaag nog steeds het Italiaanse koffielandschap. Ter vergelijking: in België heeft Starbucks 35 vestigingen, Nederland en Frankrijk tellen er respectievelijk 94 en 205. Het Verenigd Koninkrijk is met 842 zaken het Europese land met de meeste Starbuckswinkels.

De Italianen zijn erg gesteld op hun traditionele drank en voeding. Domino’s, een wereldwijd bekende pizzaketen, sloot er onlangs al zijn winkels. Ze konden niet op tegen de lokale restaurants. Sommige Italianen wilden Starbucks zelfs boycotten toen het bedrijf in 2018 voor het eerst in Italië een vestiging opende. Het valt af te wachten of Starbucks met de olijfkoffie het land kan overhalen.

Waarschijnlijk zal het drankje (nog) niet te proeven zijn in België dit jaar. In 2023 zal het drankje wel al verschijnen in Amerikaanse, Britse, Japanse en Midden-Oosterse vestigingen, in drankjes als Caffé Latte, Iced Shaken Espresso (beide met havermelk) of als Golden Foam Cold Brew (koud gebrouwen koffie met koud schuim).

Starbucks gaf nog geen informatie over introducties in andere landen. Wanneer we in België bij het koffiedrinken een vetlaagje op onze lippen zullen proeven, valt dus nog af te wachten. Tot dan kan je uiteraard wel zelf experimenteren met receptjes die je op het internet vindt. Een shotje olijfolie om de dag mee te starten dan maar?

Lees ook: