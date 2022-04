Sportdiëtist van KAA Gent beoordeelt 10 sportdranken: “Deze bevat zelfs evenveel suiker als 2 blikjes cola”

Exclusieve voorpublicatie "Snel klaar en geen bergen afwas achteraf": 4 recepten van foodblog­ger Kokerellen die deze belofte waarmaken

Koken met plezier én zonder te veel afwas? Het is de kookfilosofie van Ellen Van Gool, beter gekend als Kokerellen. “Ik wil mensen niet leren koken, maar hen inspiratie geven voor recepten waar ze geen vier potten voor moeten vuilmaken", vertelt ze. Zelf kookt ze liefst met zo weinig mogelijk ingrediënten, maar met precies genoeg om er een smaakbommetje van te maken. We stelden haar vier vragen om alles over die stressvrije kookstijl te weten te komen én delen vier exclusieve recepten uit haar nieuwste kookboek.

9 april