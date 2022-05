Spaghetti met aubergine-gehaktballetjes

Waarom stinkt je urine na het eten van asperges?

Nu de paasbrunch achter de rug is en het aspergeseizoen bezig is, rijst voor sommigen misschien de vraag: hoe komt het dat urine anders ruikt of zelfs stinkt na het eten van asperges? “Zo'n 50% van de bevolking heeft er last van”, licht professor en uroloog Piet Hoebeke (UGent/UZGent) toe. Hoe komt dat dan en waarom heeft niet iedereen er last van?

19 april