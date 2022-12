Spaghetti als ontbijt: een goed plan? Diëtist Michael Sels legt uit wat dat met je lichaam doet

Goedele Liekens bekende onlangs dat ze een bord spaghetti als ontbijt best kan appreciëren en de zoon van Jeroen Meus begint de dag graag met misosoep. Is zo’n warme maaltijd in de ochtend een goed plan, of houd je het toch maar beter bij yoghurt en granola? We vroegen het aan diëtist Michael Sels: “Of je een stuk pizza om 8 uur ’s morgens of om 8 uur ’s avonds eet, het wordt er niet gezonder op.”

“Een doorsnee warme maaltijd is een stuk rijker dan een gemiddeld ontbijt”, zegt Michael Sels. “Toch is het in veel culturen de gewoonte om de dag te starten met een warm gerecht. In Azië is het bijvoorbeeld heel normaal om ’s morgens een kommetje rijst met wokgroenten naar binnen te spelen. Groenten in twee maaltijden per dag verwerken is iets wat ik zeker promoot, omdat ze zoveel voordelen hebben: er zitten goede stoffen in en ze geven je maaltijd volume, zodat je langer verzadigd bent. Dus als de familie Meus ontbijt met een portie misosoep met veel groenten, is dat absoluut een goed idee. Voor veel mensen is dat echter een brug te ver. Dan is een omelet met champignons ook een prima plan.”

Voor iedereen die om 11 uur zijn of haar maag al voelt knorren na een portie havermout of yoghurt met fruit, heeft de diëtist een eenvoudige tip: “Go Asian style en probeer het eens, misschien lukt het met rijst en groenten wél om de voormiddag met minder honger door te komen. Zolang je maaltijd als hoofdingrediënt groenten bevat, is er geen probleem.”

Quote Als je naar het totaal­plaat­je kijkt, is het beter om die twee stukken pizza te laten liggen en de volgende dag gewoon met yoghurt met bessen te ontbijten. Diëtist Michael Sels

Twee keer per dag warm

Dat je geen twee keer per dag warm mag eten, is dus absoluut een fabeltje volgens de diëtist: “De temperatuur van je eten of het uur waarop je het opeet, heeft geen invloed op hoe gezond een maaltijd is. Op nutritioneel vlak verandert er niks. Een kom warme soep op een koude winterdag of tijdens een bloedhete zomerdag zal je ook evenveel energie opleveren.” De hamvraag is wát er precies op je bord ligt. Want de ene warme maaltijd is de andere niet. “Ga je tijdens één warme maaltijd voor spaghetti, kies dan bij je tweede warm eetmoment voor een bereiding met voornamelijk groenten.”

Voor luie ontbijters is een restje avondeten ’s morgens een verleidelijke optie. “Of dat een goed idee is, kom je heel eenvoudig te weten: kijk naar de samenstelling van de maaltijd. Goedele Liekens moet ik wel teleurstellen: spaghetti bevat verhoudingsgewijs meer pasta en vlees dan groenten, en ook pizza blijft bij het ontbijt even onevenwichtig qua voedingswaarde. Voor sommige mensen kan ’s morgens warm eten wel helpen om aan portiecontrole te doen: misschien voel je minder de drang om een volledige pizza op te eten als dat je ontbijt is. Je overeten is immers niet goed. Maar als je naar het totaalplaatje kijkt, is het beter om de twee stukken pizza die je ’s avonds niet op krijgt te laten liggen en de volgende dag gewoon met yoghurt met bessen te ontbijten. Heb je een restje van een gezonde maaltijd, dan kan je daar wél je volgende dag mee starten. Of het opeten als lunch, dat is uiteraard ook prima.”

Lees ook: