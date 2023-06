“Sommige huismerken zijn identiek aan A-merken”: hoe herken je dezelfde producten? En waarom zijn huismerken dan goedkoper?

Daar zijn de eerste mosselen van het seizoen: “Een week langer moeten wachten dan normaal”

Grote mosselfans hebben een weekje langer moeten wachten dan normaal, maar zoals gewoonlijk wordt geduld beloond. Vandaag werden de eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen opgehaald. “Een paar dagen zon doet veel, de schelpen zijn goed gevuld”, klinkt het bij kweker Jan Bout in Bruinisse. Hoelang moeten we nog wachten tot de mosselen van bodemcultuur? Wat is het verschil? En hoe maak je ze lekker klaar?