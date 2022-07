Sommelier proeft 12 tonics uit de supermarkt en deelt één 9/10 uit: “Dit is een perfecte tonic, helemaal in evenwicht van smaak”

Van pita tot shakshuka: zo maak je 4 Mid­den-Oosterse klassie­kers zélf. “Noem hummus en tahini gerust de mayonaise van Tel Aviv”

Wie aan Midden-Oosterse gerechten denkt, komt automatisch uit bij de intussen ingeburgerde pita- en falafelzaken, maar de échte Israëlische keuken zet veel meer in op smaak en beleving. Zijn er daarin opvallende gelijkenissen of verschillen met de Belgische keuken? En hoe maak je zelf een lekkere shakshuka of hummus? Lori Dardikman en Tom Sas van Boker Tov delen vier recepten en hun beste tips. “Het geheime ingrediënt van hummus is tijd. Dat kan je niet ‘rap rap' maken.”

