“Sneller klaar dan een afhaalmaaltijd en Instagramproof”: Foodblogger Helen Verhelst deelt exclusief 3 budgetvriendelijke recepten

Een drukke werkdag en ‘s avonds een maaltijd op tafel toveren: het is voor veel mensen een ware struggle. Foodblogger Helen Verhelst verzamelt in haar kookboek ‘Helen Kookt (Elke Dag) toegankelijke en snelle recepten voor jonge starters. “Ik hou zelf niet van lange ingrediëntenlijsten en als ik overschotjes heb, wil ik die nog kunnen opgebruiken", klinkt het. Ze deelt tips én 3 exclusieve, budgetvriendelijke recepten.

Recepten die qua snelheid de concurrentie aankunnen met een afhaalmaaltijd, die lekker zijn én qua looks er Instaproof uitzien: dat is de missie van foodblogger Helen Verhelst in Helen Kookt (Elke Dag). “Mijn doelgroep zijn vooral mensen die net zijn beginnen werken en op eigen benen staan. Onze generatie valt vaak een beetje tussen het aanbod recepten die er zijn, want de meeste zijn voor vier personen, ons loon is nog niet zo hoog en omdat we net aan onze carrière beginnen bouwen is de ‘goesting’ om zot te gaan koken na een lange werkdag ook niet zo groot.”

Quote Ik ga voor recepten die de concurren­tie aankunnen met een afhaalmaal­tijd, die lekker zijn én qua looks er ook nog eens goed uitzien

Een uitdaging die Helen zélf helemaal herkent. “Het zijn dingen waar ik zelf mee struggle. Ik ben fulltime advocaat, en koken is voor mij iets wat er nog bijkomt. Door te focussen op een korte ingrediëntenlijst en ingrediënten die je nog in andere recepten kunt gebruiken, blijft alles ook nog eens budgetvriendelijk", vertelt ze. “Als ik een foto op Instagram zet, zijn sommige mensen geïntimideerd: het bord ziet er mooi uit, dus het zal wel moeilijk zijn, denk en ze vaak. Tot ze het zelf proberen! Dat vind ik juist leuk: je hoeft geen uren in de keuken te staan om iets smakelijks te maken.

Weinig tijd en energie na een werkdag, dan is de keuze om afhaaleten te bestellen snel gemaakt. Met welk argument overtuig je ons om toch de kookpotten boven te halen?

Helen: “Je zou ervan verschieten hoe snel, makkelijk en goedkoop je een gerecht op tafel kunt toveren. Dat wil ik graag laten zien op mijn blog en in mijn boek. Pas op, ik ben ook geen heilige, ik bestel ook wel eens sushi of een hamburger omdat ik daar goesting in heb. Maar even vaak denk ik: komaan, met wat er in de koelkast en de voorraadkast ligt, kan je snel iets maken. Het zal uiteindelijk niet veel langer duren om te koken dan op die knop te duwen om eten te bestellen en nog 25 minuten te wachten tot ze het brengen.”

Is er een ‘go to’-gerecht om als beginner te proberen?

“Met linguine met rode pesto en chorizo zal je zeker scoren. Een potje pesto kost niet veel en zo lang het niet open is, kan je het blijven bewaren. Meng met een beetje room, mozzarella of burrata, doe er wat gebakken chorizo bij en serveer met pasta. Het resultaat is een volwaardige én lekkere maaltijd, zonder dat het moeilijk is. Je moet de ingrediënten letterlijk bij elkaar kappen. (lacht) Terwijl je pasta kookt, kan je de saus maken en in amper 20 minuten ben je klaar. Ik heb de tip al gedeeld met verschillende collega’s en krijg toffe feedback terug dat zelfs hun kritische partner aangenaam verrast was. Fijn om te weten dat het ook werkt voor anderen!”

Quote Ik leg geen nadruk op ‘gezond’ omdat dat begrip voor iedereen een andere invulling heeft. Logisch verstand gebruiken en buikgevoel volgen, is voldoende Helen Verhelst

Of die pasta per se gezonder is dan een afhaalmaaltijd, daar ligt Helen niet zo van wakker. “Ik leg nergens de nadruk op ‘gezond’ omdat dat begrip voor iedereen een andere invulling krijgt. Als je je logisch verstand gebruikt en je buikgevoel volgt, dan kook je al snel heel evenwichtig. Ik doe ook niet aan het schrappen van voedingsmiddelen. Geen pasta eten, hoezo?! Iedereen loves pasta, dat kon niét ontbreken in mijn boek.” (lacht)

Wat zijn je beste tips om sneller te koken?

“Lees het recept op voorhand! Mensen vergeten dat vaak en dan verliezen ze tijd tussen twee stappen, omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Vaak zijn recepten ook zo uitgeschreven dat je terwijl je met stap één bezig bent al aan een volgende stap kunt beginnen. Door het te lezen weet je dat en kan je tijdsefficiënt koken. Hoe vaker je kookt, hoe sneller je dat multitasken onder de knie krijgt. Als beginner kan je perfect met mijn boek aan de slag, er staat bijvoorbeeld een recept voor Nutella moelleux in mijn boek waarbij je alles kan afmeten met een simpele eetlepel. Je hoeft dus zelfs niet alles precies af te wegen, dat neemt soms het plezier van het koken weg. Het is leuk als je gewoon kan doen. En een tweede tweede tip: gebruik niet voor alles een nieuwe pot of pan. Gewoon tussendoor met een keukenpapiertje uitvegen en je kan verder koken. Of als je spekjes gebakken hebt, kan je ajuin in dezelfde pan aanstoven, dat zal ook nog eens extra smaak geven. Zo bespaar je afwastijd.”

Tip: Geen fan van inktvis? Je kan ook perfect kip of tofu gebruiken in dit recept.

Tip: serveer met krokante croutons, gebakken nootjes of gepofte quinoa voor een extra verrassende crunch.

Bereidingstijd: 40 minuten

Tip: Je kan naar hartenlust variëren met de kruiden in je platbrood. Heb je graag wat pit, voeg dan chili toe. Heb je het liever kruidiger, gebruik dan wat curry of ras el hanout.

