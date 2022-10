Snel klaar én weinig afwas achteraf: foodblogger tipt hoe je smakelijke traybakes maakt dit najaar. “Zelfs pasta kan je mee koken op de bakplaat”

FoodtrendVan maaltijdpakketten in de supermarkt tot recepten op sociale media: traybakes duiken plots overal op. “Het grootste voordeel is dat je er veel tijd mee wint én afwas mee bespaart", duidt foodblogger Stefanie Baert. Kan je alle ingrediënten zomaar op de bakplaat gooien? En op welke temperatuur moet je die oven voorverwarmen? Ze deelt vijf stappen om zelf een traybake te maken, drie beginnersfouten én een recept. “Je moet de groenten niet op voorhand koken.”

Volgens foodblogger Stefanie Baert van de blog FoodLove moet je een traybake zéker eens geprobeerd hebben. “Je moet er niet voor kunnen koken, het zorgt voor weinig afwas, je kan er heel wat restjes uit de koelkast in kwijt én het is goedkoop”, vertelt ze. “Bovendien worden veel groenten alleen maar lekkerder wanneer ze uit de oven komen dankzij het goudbruin krokante korstje dat er zo ontstaat. Zelfs als je maar met twee bent thuis is het de moeite om de oven aan te zetten. Ik maak meestal meteen twee ovenplaten. Wat over is, kan nog perfect mee als lunch de volgende dag, of smaakt even lekker in een wrap!”

Stap 1: Gooi je alles rechtstreeks op de bakplaat?

“Je kan het gerecht rechtstreeks op de bakplaat van je oven klaarmaken, maar vaak is die al vuil en is ze achteraf ook niet meteen makkelijk schoon te maken. Dan is een braadslede uit roestvrij staal een ideaal alternatief. Zeker wanneer je ook rijst of pasta in de oven wil garen, is een iets hogere schaal beter omdat je er voldoende vocht bij kan gieten. Roestvrij staal is licht en makkelijk af te wassen. Een schaal met anti-aanbaklaag zou ik alleen van een beter merk aanraden. Bij de goedkope merken laat dat laagje na een tijdje los, waardoor alles snel aanbakt en het afwassen een moeilijke klus wordt.”

Stap 2: Welke groenten en in welke volgorde?

“In alle seizoenen zijn er groenten beschikbaar die zich goed laten roosteren”, weet Stefanie. “In de zomer hebben de meeste groenten een hoger vochtgehalte, die rooster je dan beter wat korter en op een hogere temperatuur. De winterse knollen zoals wortel, pastinaak en knolselder hebben een iets langere badktijd. Om te zorgen dat je verschillende groenten tegelijk in de oven kan schuiven, kan je de snijwijze aanpassen. Combineer bijvoorbeeld kleine stukjes wortel met grote stukken courgette, of doe de zachtere groenten er pas na een tijdje bij. Je hoeft ze ook niet op voorhand te koken: alles mag rauw de oven in. Dat is net het fijne aan traybakes én de reden waarom je zowel tijd als afwas uitspaart.”

Quote Wil je granen mee in de oven klaar krijgen? Dan heb je een iets hogere bakplaat of braadslede nodig, omdat er water bij moet. Stefanie Baert

Stap 3: Ook patatjes, rijst of pasta in de oven?

“Werkelijk alles kan in een traybake”, benadrukt Stefanie. “Ook patatjes, pasta, rijst, couscous en andere graansoorten. Voor rijst, couscous en pasta heb je een iets hogere bakplaat of braadslede nodig, omdat er water bij moet. Belangrijk om te onthouden: de kooktijd van granten is in de oven twee tot drie keer langer dan in een klassieke kookpot. Je legt de pasta of rijst onderaan met een laagje hete bouillon en daar bovenop komen de groenten die een dakje vormen op de pasta. Zo kan de pasta garen terwijl de groenten erboven roosteren. Voor aardappel en zoete aardappel is water niet nodig, die mogen mee op de bakplaat roosteren net zoals de groenten. Wil je de baktijd inkorten, dan snijd je ze in kleinere stukjes.” Stefanie is ook fan van gnocchi, de kleine Italiaanse deegbolletjes met aardappel. “Die vind je in de versafdeling bij de pasta, maar er is ook een gedroogde versie bij de droge voedingswaren terug te vinden. Je hebt er speciale om te bakken in de oven: die krijgen snel een korstje.”

Stap 4: Vlees, vis of veggie?

“Falafelballetjes en andere vleesvervangers, maar ook peulvruchten zoals kikkererwten en bonen vind ik makkelijke opties om de traybake mee af te werken. Je kan peulvruchten uit blik gebruiken, goed afspoelen en droogdeppen en dan kunnen ze mee op de bakplaat. Ook vlees en vis kunnen mee de oven in, afhankelijk van de gaartijd leg je ze er meteen van bij het begin bij of pas later. Vis kan je dan weer best 10 minuten voor het einde mee laten bakken.”

Stap 5: Op welke temperatuur zet je de oven?

“Dat is een beetje oefenen en een geval van je oven te leren kennen”, vertelt Stefanie. “Voor knollen en stevige groenten zet je de oven best iets lager, rond 180 graden. Voor zachtere groenten die niet lang in de oven moeten is 200 of zelfs 220 graden een betere temperatuur.”

Quote Je legt je bakplaat best niet te vol. Als je wil dat je groenten roosteren en niet stomen, leg je ze best wat uit elkaar. Stefanie Baert

Beginnersfouten

Hoewel een traybake een perfect receptje is voor wie geen al te groot keukentalent is, zijn er nog steeds enkele beginnersfouten die je liever niét wil maken. “Zo leg je best je bakplaat niet te vol”, benadrukt Stefanie. “Als je wil dat je groenten roosteren en niet stomen, moet je ze wat uit elkaar leggen op de bakplaat. Je gebruikt beter twee platen dan één plaat die veel te vol ligt. Hou het zeker ook bij één laag, anders wordt de onderste laag wak en slap.”

Verder raadt ze aan om te durven experimenteren. “Er zijn weinig groenten die niet in de oven passen. Spruitjes en radijsjes kan je roosteren, want dat neemt de bitterheid of pikante smaak weg. Zelfs sla kan je grillen, alleen komkommer heb ik nog nooit geprobeerd. Zelfs american pancakes kan je in de oven klaarmaken. Giet het beslag in een braadslede en schuif 10 tot 15 minuten in de oven op 200 graden. Voor je het weet zijn je vierkante pannenkoeken klaar.”

Wees tot slot vooral niet te zuinig met kruiden. “Een takje tijm of rozemarijn kan je samen met de ongebakken ingrediënten in de oven zetten. Ook specerijen mogen al van bij het begin over het gerecht gestrooid worden, doordat ze mee roosteren, zullen ze intenser worden van smaak. Vergeet ook niet om voldoende peper en zout toe te voegen. Verse groene kruiden zoals basilicum, dille en bieslook gebruik je om het gerecht af te werken als het net uit de oven komt.”

Kort of lang in de oven? De handige traybake-checklist Kortere gaartijd – 15 min

• Courgette

• Kerstomaat

• Paprika

• Groene asperges

• Erwtjes

• Paksoi

• Little gems Medium gaartijd 15-25 min

• Bloemkool

• Bimi

• Broccoli

• Aubergine

• Paddenstoel

• Spruitjes

• Uien Langere gaartijd 25-45 min

• Pompoen

• Aardappelen/Krieltjes

• Zoete aardappel

• Pastinaak

• Wortel

• Venkel

• Bietjes

Recept om thuis te proberen Stefanie Baert: "Mijn liefde voor traybakes is met dit recept ontstaan. Je kan het warm uit de oven eten of als koude lunch. Voeg gerust nog je favoriete smaakmakers toe, zoals waterkers en rucola, feta, een lepeltje tapenade, een frisse yoghurtsaus, ..."

