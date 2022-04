"Snel klaar en geen bergen afwas achteraf": 4 recepten van foodblogger Kokerellen die deze belofte waarmaken

Exclusieve voorpublicatieKoken met plezier én zonder te veel afwas? Het is de kookfilosofie van Ellen Van Gool, beter gekend als Kokerellen. “Ik wil mensen niet leren koken, maar hen inspiratie geven voor recepten waar ze geen vier potten voor moeten vuilmaken", vertelt ze. Zelf kookt ze liefst met zo weinig mogelijk ingrediënten, maar met precies genoeg om er een smaakbommetje van te maken. We stelden haar vier vragen om alles over die stressvrije kookstijl te weten te komen én delen vier exclusieve recepten uit haar nieuwste kookboek.

Ellen Van Gool begon haar foodblog met recepten die ontstonden in een studentenkeuken van amper 4m2, die relaxte kookfilosofie die ze daar opbouwde, liet ze niet meer los. “Ik woonde toen in een studio met een piepkleine keuken met twee gaspitjes. Die minimale aanpak zit nog altijd in mijn stijl van koken. Want veel mensen vinden het koken zelf niet zo erg, maar wel het gedoe op voorhand, al die groenten snijden en vooral achteraf de afwas doen. Spijtig want dat neemt de focus weg van het gezellige eetmoment. Met de recepten die ik geef, weet je dat het voorbereiden niet te lang duurt en dat de afwas heel beperkt gaat zijn, zodat je nog rustig zelf de tijd hebt om te eten. Zo hoef je niet halsoverkop aan tafel te belanden met kinderen die al te veel honger hebben nadat je net een race tegen de klok gelopen hebt om alles klaar te krijgen.”

Volledig scherm Gezellig kokerellen van Ellen Van Gool bij Uitgeverij Lannoo, verkrijgbaar vanaf 12 april. © rr

Wat houdt die minimale aanpak van koken voor jou juist in?

“Bij de start van mijn blog acht jaar geleden merkte ik dat het een gat in de markt was: simpele gerechten zonder stoomoven of spiralizer. Gewoon terug naar de basis met recepten die mensen naar hun hand kunnen zetten. Ik probeer met zo weinig mogelijk ingrediënten zo lekker mogelijk te koken. Ik wil de mensen een basis aanreiken, maar als ze nog iets extra liggen hebben in de koelkast, mag dat er ook altijd bij. Of je gebruikt mijn recepten als leidraad en doet er je eigen ding mee. Ik gebruik ook niet te veel ingrediënten, niet dat ik mezelf een aantal opleg. Ik voeg ingrediënten toe tot het goed smaakt. Bij veel recepten die ik vroeger maakte, vroeg ik mezelf af: moeten er echt vijf verschillende kruiden bij? Want voor je het weet heb je een kruidenkast vol potjes die je amper gebruikt. In mijn boek kies ik voor zo'n vier verschillende kruidenmixen en ik geef ook alternatieven, zo kan je verder met wat je al in de kast hebt staan en worden die potjes tenminste aangesproken.”

Wat is jouw tip om ‘stressvrij’ te koken?

“Dat hangt natuurlijk van de setting af. Ik heb mijn boek bewust rond verschillende eetmomenten opgebouwd. Voor alleen, met vrienden, met de hele familie of op een date night. Er is een hoofdstuk om te koken voor jezelf zodat je geen afhaaleten moet bestellen, maar ook niet vijf dagen dezelfde restjes moet eten. Met de halve bloemkool die je over hebt in het ene recept kan je een totaal ander gerecht maken een paar bladzijden verderop en zo geraak je die bloemkool toch niet te snel beu. Of je maakt een basissaus die de ene dag als pastasaus dient en de volgende dag in een gegrilde groenteschotel met couscous of quinoa belandt. Zo heb je met hetzelfde voorbereidingswerk twee totaal verschillende gerechten.”

Quote Mensen krijgen vaak stress van koken voor veel mensen. Daarom deel ik ideeën om kant-en-kla­re dingen uit de supermarkt te combineren met een gerecht dat snel op tafel kan gezet worden Ellen Van Gool, Kokerellen

“Mensen krijgen ook vaak stress van de tegenovergestelde situatie: als ze voor veel mensen moeten koken. In het hoofdstuk ‘Friends Fiesta’ zet ik vooral in op hapjes en sharingfood. Bij een borrel of spelletjesavond stopt de inspiratie vaak bij een zak chips of nootjes. Ik geef ideetjes om kant-en-klare dingen uit de supermarkt te combineren met een gerechtje dat je snel op tafel kan zetten. Vaak heb je maar 3 of 5 ingrediënten nodig en moet je er niet eens voor naar de winkel. En geef toe, als er toch iets zelfgemaakt op tafel staat naast de chips of de nootjes geeft dat toch wat meer cachet.” (lacht)

Zijn je recepten ook gezond of vind je dat minder belangrijk?

“Smaak primeert. Als de recepten dan ook nog eens gebalanceerd zijn, is mijn missie geslaagd. Ik wil dat je met een goed gevoel van tafel gaat en niet in de zetel moet gaan liggen omdat het veel te zwaar was. Een simpele manier om een recept gezonder te maken, is door de hoeveelheid groenten te verdubbelen. Zo krijg je meer voedingswaarde binnen en de smaak blijft net hetzelfde. Aan gezonde desserts doe ik bijvoorbeeld niet mee. Je verwacht van zo’n gezond dessert dezelfde mentale verzadiging als bij een stukje ouderwetse cake van de bomma en dat is vaak niet zo. Dus heb ik geleerd: ik kan beter die echte cake maken en er volop van genieten. In balans zijn met jezelf, rust vinden in eten, is iets wat veel mensen missen. Dat hoop ik met mijn recepten mee te geven. Je moet je lichaam voeden met de beste ingrediënten om je goed te voelen.”

Quote Een simpele manier om een recept gezonder te maken, is door de groenten te verdubbe­len, maar bij een dessert ga ik voor ouderwetse cake. Een gezonder dessert geeft niet dezelfde mentale verzadi­ging Ellen Van Gool, Kokerellen

Tip:

• Gebruik een pan met een anti-aanbaklaag en met hoge zijden of een kookpan om dit gerecht te maken.

• Hoeft het gerecht voor jou niet helemaal plantaardig te zijn? Voeg dan wat parmezaan of verse mozzarella toe aan de topping.

Tip: Geen fan van geitenkaas? Dan kan je ook roomkaas of ricotta als alternatief gebruiken. Vergeet dan zeker niet te kruiden, want deze kazen zijn veel zachter van smaak.

Tip: Probeer deze moelleux ook eens met andere vullingen zoals chocopasta, pindakaas, gezouten karamel

