Smerig of lekker? Waarom iedereen plots pepsi met melk drinkt

Vergeet glühwein, chocomelk of koffie: volgens actrice Lindsay Lohan (36) moet iedereen deze kerstperiode ‘Pilk’ uitproberen. Dat is een verrassende ’dirty soda’ van pepsi gemixt met... melk. Vanwaar komt die ongewone combinatie? Hoe maak je het zelf? En is dat lekker? Onze journalist zocht het uit.

Het was Pepsi zelf die er afgelopen week voor zorgde dat ‘Pilk’ plots opnieuw trending werd op sociale media. De frisdrankenproducent stuurde een reclamespot met actrice Lindsay Lohan de wereld in. Daarin is te zien hoe Lohan geniet van een cocktail van melk en pepsi, die de kerstman speciaal voor haar heeft gemaakt: “That is one dirty soda, santa”, zegt ze genietend, terwijl ze van het brouwsel nipt.

Waar komt het vandaan?

Het toevoegen van zuivel aan frisdrank klinkt misschien niet wat je in gedachten had, maar het is verrassend genoeg geen nieuw concept. Frisdrankcocktails zijn al jarenlang populair in de Amerikaanse staat Utah. In de staat wonen namelijk heel wat streng gelovige katholieken, de zogenaamde Mormoonen. Voor hen zijn dit soort cocktails ideaal, aangezien ze geen alcohol mogen drinken. Ook in landen zoals India en Pakistan zijn frisdrankcocktails al lang niets opvallends meer. Een bekend voorbeeld is Doodh. Dat is een populaire drank waarbij citroen-limoen frisdrank zoals Sprite, wordt gemengd met melk.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Lindsay Lohan (@lindsaylohan) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe maak je het?

Het maken van ‘Pilk’ is eenvoudig. Je mixt een half glas pepsi met een half glas melk, en je bent klaar. Toch kan je je drankervaring nog iets unieker maken. Pepsi heeft enkele recepten gelanceerd, waarmee je nog meer het wintergevoel in huis kan halen. Zo is er de Naughty & Ice. Dat is Pepsi met een kopje volle melk, een eetlepel slagroom en een eetlepel vanilleroom. Voor de zoetekauwen onder ons, is er ook de Cherry on Top. Dat is Pepsi Wild Cherry met een half kopje melk, twee eetlepels slagroom en twee eetlepels koffie creamer (bijvoorbeeld met karamel). Hou je van Pepsi Zero? Dan is de Snow Fl(oat) misschien wel iets voor jou. Dat is Pepsi Zero Sugar gecombineerd met een half kopje havermelk en vier eetlepels koffie creamer. Keuze genoeg dus.

Hoe smaakt het?

De meningen hierover zijn nogal verdeeld. De ene vindt het ronduit smerig, terwijl de andere het ongelooflijk vindt. “Het geeft een romige smaak aan de suikerachtige cola. Het maakt de bubbels niet plat, maar verzacht ze gewoon een beetje.” Anderen raden aan om een scheutje sterke drank toe te voegen. “Dat verzacht de zoetheid, en maakt het nog lekkerder.” Nog anderen zeggen dan weer: “De textuur van een latte, maar dan mét colasmaak.” Maar doe natuurlijk vooral wat je zelf wil. En laat ons weten wat je ervan vindt!

Lees ook