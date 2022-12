Smaakt je gerecht te zout, te pikant of te bitter? 5 foodtips om je feestmaal te redden: “Zure smaken kan je uitgommen door iets zoets toe te voegen”

Heb je het recept tot op de letter gevolgd, maar is het eindresultaat minder wauw dan gehoopt? Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om je gerecht te pimpen:

• Als eerste stap voeg je altijd eerst meer zout toe, omdat zout de smaken die van nature aanwezig zijn in je gerecht ‘ondersteunt’.

• Voeg daarna van elke specerij in het recept ietsje meer toe. Wees hierbij wel voorzichtig met de hoeveelheden van pikante specerijen.

• Een scheutje vers citroen- of limoensap kan soms wonderen doen voor de nodige ‘fraîcheur’ in de smaak.

• In soep of stoofpotjes kun je wat bouillon of kant-en-klare fond toevoegen voor wat meer diepgang.

• De heilige drievuldigheid om spaghettisaus van ± 1 liter naar een hoger niveau te tillen? 1 eetlepel balsamicoazijn, 1 theelepel worcestershiresaus en 1 eetlepel zoete sojasaus of ketjap manis.

• Soms helpt het om je gerecht af te werken met extra toppings zoals gefrituurde uitjes, fijngehakte noten, parmezaanschilfers en/of srirachasaus.