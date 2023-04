Slasoep met een gepocheerd eitje, lookcroutons en spekreepjes

“De airfryer is veel meer dan een gezonde friteuse”: HLN-chef Sandra Bekkari tipt hoe je méér uit het toestel haalt

Heb jij een airfryer in huis? Dan is de kans groot dat je er vooral ‘gezondere’ frietjes of kroketjes in klaarmaakt. “Toch kan je er volledige maaltijden in bereiden”, vertelt HLN-chef Sandra Bekkari. “Van ontbijt, tot tussendoortjes en een diner: alles kan.” Ze geeft tips om het meeste uit je heteluchtfriteuse te halen én deelt 3 exclusieve recepten om klaar te maken in de airfryer. “Zo krijg je een perfecte korst en een sappige garing.”