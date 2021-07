Sergio Herman legt uit hoe je de ultieme dame blanche maakt: “De chocoladesaus moet gemaakt zijn van chocolade met een hoog cacaogehalte”

Een zurige Palomita met augurken­vocht, of toch liever een frisse punch met balsamico? 3 zomerse mocktails met een verrassen­de twist

12 juni Zon hoort bij zomer zoals cocktails bij terrasjes. Maar non-alcohol gaat ook, en dat is allesbehalve saai. Dat bewijst Jassy Davis. In haar nieuwe boek ‘Mocktails’ verzamelde ze zestig originele recepten. Wat denk je van een zurige Palomita met - jawel - augurkenvocht? Een Midzomer-punch met balsamico? Of de modderstroom, een overheerlijke milkshake voor volwassenen? Schol!