Sergio Herman legt uit hoe hij verse garnaalkroketten maakt: “De buitenkant is gepaneerd in Japans broodkruim”

Lidl Ribbekes new style: gemari­neerd in bier, met een exotisch slaatje

Dat ananas en ribbekes samengaan als frietjes en mayonaise wist je wellicht al. In dit recept slaan we de klassieke marinade af en gaan we voor een sausje van donker bier om je vlees wat extra pit te geven. Daarbij maken we een rijstsalade met koriander en ananas, met limoensap als frisse toets.