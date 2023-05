Seksuologe Kaat Bollen viel 15 kilo af met een intuïtief dieet: “Dit was nooit de bedoeling”

Kunnen alcohol en suiker artritis verergeren? En wat kan je doen om de pijn te verminde­ren? "Er is maar één ding dat écht werkt”

3 tot 5 procent van de Belgische bevolking heeft last van reuma, een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende aandoeningen en ontstekingen in gewrichten, spieren en pezen. “De ziekte heeft een grote impact op je leven”, legt reumatoloog Peggy Jacques (UZ Gent) uit. “Er is geen specifieke oplossing, maar er zijn wél kleine dingen die je pijn kunnen verminderen.” Hoe herken je reuma? En welke voeding vermijd je best om het niet te krijgen?