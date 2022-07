Schnitzel caponata met pasta

Dit is de jury van De Leukste Zomerbar van het jaar: stem jouw favoriet nog één week lang tot in de finale

Chef-kok Piet Huysentruyt, sommelier Sepideh Sedaghatnia en Instagramchef Jelle Beeckman (The Messy Chef) gaan samen met het grote publiek op zoek naar De Leukste Zomerbar van 2022. De driekoppige jury brengt de vijf finalisten een bezoekje en kiest de beste eruit. Nog tot 22 juli kan je jouw favoriete zomerbar de finale in stemmen via De Leukste Zomerbar-tool. Wat verwachten ze van de locatie? En wat zien ze graag op de kaart staan? We gingen alvast even langs om te horen.

15 juli