Sardientjes met zeekraal

Voor eens en altijd: is het een goed idee om ijsblokjes in wijn te doen om die te laten afkoelen of niet?

De Amerikaanse sterrenchef David Chang vertelde vorige week in zijn podcast dat hij graag een ijsblokje toevoegt aan zijn glas wijn, “omdat het naar goud smaakt.” Hij kreeg meteen de wind van voren van menig sommelier. Is het snobisme om te zeggen dat je wijn niet mag koelen met een ijsblokje of is er iets van waar? Sommelier Tom Dillemans en HLN-chef Piet Huysentruyt leggen uit.