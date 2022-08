Sappiger vlees en minder brandstof: dit zijn de troeven van een egg-barbecue

1. Met een egg-bbq kook je zoals een topchef

Je egg-bbq enkel gebruiken om snel een hamburger of lat ribben klaar te maken? Zonde! Het compacte toestel is niet zomaar dé nieuwkomer in heel wat professionele keukens. Je gebruikt hem om te bakken, braden, roken, schroeien, sauteren, grillen en nog veel meer. Chefs gebruiken de egg-bbq veel in hun restaurants als slowcooker.



De sleutel van het succes zit in het materiaal. Waar een klassieke barbecue meestal uit dun metaal vervaardigd is, bestaat een egg-bbq uit zware vuurvaste keramiek die de warmte absorbeert en gelijkmatig verdeelt. Zelfs koude of gure wind raakt niet aan de topprestaties van een egg-bbq. Dankzij die optimale warmteverspreiding werkt het toestel trouwens ook perfect als pizza- of broodoven. Je kan er zelfs taarten in bakken!



Culinaire grenzen verleggen? Bekijk hier de egg barbecue in de HLN Shop (nu 179,95 euro i.p.v. 349,95 euro).

2. Een egg-bbq houdt je vlees sappiger

Vind je het moeilijk om je klassieke houtskoolbarbecue op temperatuur te houden? Het ligt niet aan jou. Bij metalen barbecues gaat de warmte snel verloren en heb je constant nieuwe brandstof nodig om extra warmte aan te voeren. Door dat voortdurende afkoelen en opwarmen kunnen je gerechten uitdrogen of verbranden.

Een egg-bbq gebruik je met een gesloten deksel. Dat garandeert samen met de keramische behuizing een gelijkmatige hitteverspreiding en een stabiele luchtstroom. Het resultaat: je vlees blijft lekker sappig en alle smaak- en voedingsstoffen blijven behouden.

3. De egg-bbq is snel en krachtig

Moet het snel gaan? Ook dan is een egg-bbq een aanrader. Het toestel is al op een kwartiertje tijd ready to go. Dat heeft het toestel eveneens te danken aan de keramische behuizing. De compacte krachtpatser kan trouwens veel hogere temperaturen aan dan een klassieke barbecue. Temperaturen tot 500° C zijn geen probleem, en dat in optimaal veilige omstandigheden. Het gesloten deksel voorkomt opspattende vonken en vermits de buitenzijden van keramiek nooit heet worden, hoef je je geen zorgen te maken over snelle kinderhandjes.

4. De egg-bbq is duurzaam

Eerlijk is eerlijk: voor een degelijke egg-bbq tel je meer centen neer dan voor een klassieke BBQ. Maar je krijgt er ook heel wat voor in de plaats. Op het einde van de rit valt dat prijsverschil trouwens best mee. Een egg-bbq verbruikt namelijk veel minder brandstof. De dikke wanden houden de warmte vast, waardoor de houtskool veel langer op temperatuur blijft. Niet opgebrande kolen kunnen opnieuw gebruikt worden en in tegenstelling tot een klassieke barbecue hoef je tijdens het grillen geen extra houtskool toe te voegen. Onder een gesloten deksel kan houtskool wel 8 tot 20 uur blijven branden: ideaal voor liefhebbers van een stuk traag gegaard vlees.

Je egg-bbq gaat trouwens levenslang mee. Keramiek roest niet. Je kan het toestel dus gerust winter en zomer buiten laten staan. Zo doet je favoriete barbecue het hele jaar door dienst als smakelijke én decoratieve blikvanger in je tuin.

Meer bbq-producten? Bekijk hier het aanbod op HLN Shop.

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.