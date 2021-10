Sandra Bekkari’s favoriete herfstrecepten: “Mijn lasagne is een gezondere versie van het klassieke recept”

Recept: Open lasagne met gegrilde courgette en mozzarella

Voor 2 personen

Ingrediënten voor open lasagne met gegrilde courgette en mozzarella

Bereiding

• Verwarm de oven voor op 180 °C met de grillstand aan.

• Kook de lasagnevellen in een grote kookpot met water en een snufje zout beetgaar volgens de instructies op de verpakking.

• Stoof het sjalotje en de knoflook aan in een pot met olijfolie.

• Voeg de tomatenpuree en de harissa toe en roerbak even mee.

• Voeg de tomatenblokjes, de balsamicoazijn en de helft van de Italiaanse kruiden toe. Laat 15 minuten zachtjes sudderen.

• Strijk de courgetteplakken in met olijfolie.

• Bak ze in een grillpan aan beide kanten. Kruid goed met zwarte peper en de rest van de Italiaanse kruiden.

• Doe een bodempje tomatensaus in een kleine ovenschaal. Leg er een lasagnevel in en maak laagjes met de andere ingrediënten.

• Doe hetzelfde in een tweede ovenschaaltje voor de tweede portie. Eindig telkens met tomatensaus.

• Rasp er wat Parmezaanse kaas overheen en zet 5 à 10 minuten onder de voorverwarmde grill. Werk af met het basilicum.

• Smakelijk!