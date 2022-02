Sandra Bekkari deelt 5 recepten met 5 pittige smaakmakers: “je kunt veel meer met nootmuskaat dan alleen maar puree maken”

Zo maak je het

1. Pel het sjalotje en snipper fijn. Snijd de broccoli in roosjes en de paksoi in stukjes. Verhit de ­kokosolie in een wokpan of diepe pan. Voeg de currypasta en het sjalotje toe en laat 2 minuten stoven.

2. Doe de broccoli en de paksoi in de pan en roer even om. Giet de kokosmelk en de groentebouillon erbij en laat even pruttelen tot de groenten gaar zijn. Voeg de diepgevroren edamame of tuinbonen toe. Halveer de kabeljauwfilets en schik ze op de curry, druppel er het limoensap over. Zet een ­deksel op de pan en laat langzaam garen.

3. Schep de curry in de borden. Hak de koriander of bladpeterselie en de pindanoten fijn. Werk de curry af met de fijngesnipperde koriander of bladpeterselie, de chilivlokken en pindanootjes.

4. Lekker met volkorenrijst erbij.