Saltimbocca van kalkoen met groene asperges

Ontdek de populair­ste keuken van het jaar in 5 simpele recepten: “Met deze rijstbowl als basis kan je alle kanten uit”

De Koreaanse keuken is dit jaar in opmars en kwam op één te staan als populairste keuken ter wereld. Zelfs de Italiaanse pasta’s moesten er hun troon voor afstaan. TikTok is één van de redenen waarom deze Aziatische recepten steeds populairder worden. Via 5 recepten uit haar boek ‘Proef Korea’ leert Ae Jin Huys je de Koreaanse kneepjes van het vak deze week.