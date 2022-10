Rosti met oesterzwammen en kaas

Is soja kankerver­wek­kend? En is het belasten­der voor het milieu dan vlees? Voedingsex­per­te scheidt 6 feiten van fabels over soja

Als er één voedingsmiddel is waarover je tegenstrijdige informatie vindt op dr. Google, dan is het wel soja. Volgens de ene beschermt het tegen kanker, volgens de andere vergroot soja het risico op die ziekte of andere aandoeningen door de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Tijd voor heldere antwoorden. Jolien Jonckheere, voedingswetenschapper bij Vlaams Instituut Gezond Leven, scheidt 6 feiten van fabels. “Let op met voedingssupplementen die soja-isoflavonen bevatten.”

