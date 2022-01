"Rood vlees, vet en suiker zorgen voor stinkende winden": darmspecialist licht toe van welke voeding je winderig wordt

Lidl We love witloof! Vul de winter­groen­te eens met champig­nons en druiven

Hé, gij daar! Show some loof, want de week van 1 tot en met 7 februari staat helemaal in het teken van witloof. Steek de lekkere wintergroente eens in een verfijnd jasje en vul met champignons en druiven. Met een krokant gebakken cordon bleu en een notencrumble voor wat extra crunch heb je zo een bordje onversneden comfortfood.