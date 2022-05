“Rood vlees eten brengt meer schade aan het milieu dan aan je gezondheid”: wat doet rood en bewerkt vlees écht met ons lichaam?

“Rood vlees is ongezond”, weerklinkt het overal in voedingsadviezen. Ook bewerkte vleeswaren zoals charcuterie zou je liefst achterwege laten als je lang en gezond wil leven. “Er treden wel degelijk meer chronische ziekten zoals kanker op bij mensen die vaker rood vlees eten tegenover bij wie veel kip of vis kiest", zegt bio-ingenieur Stefaan de Smet (UGent). “Toch is het minder zwart-wit”, benadrukt hij. Hoe ongezond is dat (rood) vlees dan en wat doet het écht met ons lichaam?