Rodekoolsalade met rolmops

Eet je groenten en fruit best met de schil of niet?

Waar de ene al zijn groenten en fruit schilt, zweert de andere bij de voedingsstoffen uit die schil. Wat is dan de beste en meest voedzame keuze? Hoe zit het met vruchten zoals een banaan of een kiwi waarvan de schil er niet bepaald smakelijk uitziet? En spelen pesticiden een rol in het antwoord? Voedingsexpert professor Bart Nicolai van de KU Leuven geeft voor eens en altijd duiding.

30 november