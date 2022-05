“Rode voeding zoals granaatappels zitten vol antikankerstoffen”: arts Servaas Bingé over waarom je meer kleur op je bord moet toevoegen

5 originele bereidin­gen met tonijn uit blik: “Maak het eens klaar tussen twee sneden brood en veel kaas zoals een croque monsieur”

De tonijn is één van de meest bedreigde vissoorten en op 2 mei vieren we de internationale dag van de tonijn om die schaarste meer in de kijker te zetten. “Ook voor tonijn in blik bestaan er heel wat duurzame opties", vertelt Jelle Beeckman, beter bekend als ‘The Messy Chef’. Hoe herken je dan de duurzaam gevangen tonijn uit blik? En wat maak je met de blikvis klaar buiten de traditionele gevulde perziken? Hij deelt tips én recepten om je vingers bij af te likken.

3 mei