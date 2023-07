Risotto met saffraan en mosselen

“66% van de Vlaamse bevolking drinkt nog veel flessenwa­ter thuis”: hoeveel bespaar je met kraanwater? En verbeteren filters de kwaliteit?

Niemand betwijfelt dat kraanwater milieuvriendelijker is en beter voor de portemonnee dan water uit een fles. Maar is het ook even gezond? Wat met kalk, PFAS of microplastics in het water, bijvoorbeeld? Kan de aankoop van een waterontharder of -filter die eventuele problemen verhelpen? En hoeveel bespaar je door kraanwater te drinken in plaats van flessenwater? Alain T’Syen, woordvoerder van AquaFlanders zet alles op een rijtje.