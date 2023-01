Rik (41) is alleenstaande papa van 2 kinderen en geeft zo'n 93 euro per week uit aan eten, hoe pakt hij dat aan?

Dag 6 Met welke sport verbrand je het meeste calorieën? En wat als je geen tijd hebt om te bewegen? Sandra Bekkari deelt 6 beweegtips

Heel wat goede voornemens draaien niet alleen rond een gezonder eetpatroon, maar ook rond meer beweging. Hoe begin je daar dan aan? En moet je meteen elke dag beginnen sporten? In dag 6 van de ‘Start Gezond’-challenge deelt Sandra Bekkari 6 tips om op een subtiele manier meer beweging in je dag te steken. “Probeer kleine beweegsnacks in je dag te steken om je lichaam wakker te schudden.”

14 januari