Restaurant van Sergio Herman in Cadzand gaat van twee naar nul sterren

Pure C, het Zeeuws restaurant van Sergio Herman, verliest twee sterren. Dat werd vandaag duidelijk in het persbericht dat volgde na de uitreiking van de Michelinsterren in Nederland. Samen met die twee sterren ziet Herman eind deze maand ook zijn chef Syrco Bakker vertrekken. Het nieuws werd aan onze redactie bevestigd door Michelin.

Het restaurant in Cadzand haalde in 2018 nog twee Michelinsterren binnen. “Het creatieve samenspel dat chef Bakker creëert met lekkernijen uit de polders en de zee is indrukwekkend”, klonk het toen. “De gerechten zijn er ongemeen boeiend, en dat levert een wervelende ervaring op.” Dit jaar waren de Michelininspecteurs blijkbaar iets minder overtuigd: Pure C verliest al zijn sterren.

Het is al de tweede tegenslag voor Pure C binnen de Sergio Herman Group op korte tijd. Syrco Bakker kondigde in december aan dat hij nieuwe culinaire plannen had en afscheid neemt van zijn mentor Sergio Herman. “Nu ben ik klaar om mijn eigen verhaal te schrijven", zei hij toen over die keuze. Chef Bakker werkt nog tot eind deze maand in Pure C en gaat dan zélf een restaurant openen in Ubud, Indonesië.

Waarom verliest Pure C twee sterren?

Michelin bevestigt dat Pure C effectief beide sterren verliest, maar de reden waarom is het nog niet bekend. Of het dan niet gewoon is omdat Bakker als chef vertrekt? Als we culinair kenner Willem Asaert moeten geloven, die op dezelfde vraag antwoordde toen Peter Goossens aankondigde zijn restaurant over te laten niet. “De drie sterren die Michelin sinds 2005 aan Hof van Cleve gaf, werden namelijk toegekend aan het restaurant en niet aan de chef”, vertelde de culinaire kenner eind februari nog aan HLN. Op de reactie van Michelin over de reden achter het verlies is het nog even wachten.

Later volgt meer.

Kijk. Van Cadzand tot in Singapore: deze restaurants zijn allemaal van Sergio Herman

KIJK. In 2021 stapte Sergio Herman uit het Antwerpse restaurant The Jane

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: