Recept voor spaghetti Hawaï veroorzaakt felle kritiek online: “Een belediging voor de Italiaanse keuken"

Een Italiaans recept van de Britse nieuwssite BBC krijgt massaal veel reacties en niét omdat iedereen er fan van is. Het gaat om spaghetti met stukjes ananas in of ‘spaghetti Hawaï’. “Wat is dat voor een horror-recept?”, klinkt het op sociale media. De Italiaanse chefkok Peppe Giacomazza geeft zijn mening over het recept. “Ananas hoort thuis in desserts, niét in pasta.”

Als je ooit in Italië bent geweest, heb je het ongetwijfeld al eens gemerkt: vragen om een pizza Hawaï of een pizza met ham en ananas is not done. Je zal gevraagd worden om iets anders te kiezen of zelfs om de zaak te verlaten. De Britse culinaire auteur Lorna Cooper besloot om er nog een schepje bovenop te doen: in de eetrubriek van BBC, die normaal goed beoordeeld wordt, plaatste ze het recept voor een spaghetti Hawaï.

Cooper noemt het “een gezinsvriendelijk pastarecept dat het beste uit ingeblikt voedsel haalt”. In de ingrediëntenlijst vind je onder andere ananas, ham, knoflook en roomboter terug. De reacties daarop zijn niet min. Iemand op sociale media noemt het recept “een belediging voor de Italiaanse keuken”. Bij een andere gebruiker klinkt het dan weer dat “BBC Italië de oorlog heeft verklaard”. Het recept voor spaghetti Hawaï kan ook maar rekenen op een magere score van 1,5 op 5 sterren, waar de BBC Food-sectie doorgaans een pak beter doet.

Quote Ananas in pasta is zoals spaghetti met salami en confituur: gewoon niet lekker Peppe Giacomazza

“Gewoon niet lekker”

De Italiaanse chefkok Peppe Giacomazza, van La Botte uit Genk, probeert de ophef op sociale media te verklaren. “Het is natuurlijk niet aan mij om te oordelen. Maar ik zou zeggen: probeer het gewoon zelf thuis om eens te proeven. Dan begrijp je instant de negatieve reacties die mensen op het recept geven. Het is eigenlijk een beetje zoals spaghetti met salami en confituur: gewoon niet lekker.” Ananas hoort volgens Peppe eerder thuis in desserts, niét in pasta. Het kan bijvoorbeeld lekker zijn bij vanille-ijsjes of je kan het ook roosteren.”

Ook wat de ananas-op-pizzakwestie betreft, bestond er al commotie genoeg. Zo vertelde het team van pizzeria Amuni in Brugge eerder al dat de combinatie ananas en pizza een echte no go was. “Nee, ananas komt echt niet op onze pizza”, klonk het toen we hen vroegen naar hét perfecte pizzarecept. “In Napels zijn al voor minder mensen vermoord.”

Maar oordeel vooral zélf of die ananas uw pasta of pizza smakelijker maakt. Of net niet.

