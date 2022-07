Rebelse Aziatische chef verovert culinaire mainstage van Tomorrowland: 495 euro om een bord af te likken

Terwijl de dj-goden beneden op het plein de massa bespelen, rockt chef Gaggan Anand op zijn eigen podium op het hoogste punt van het festival: welkom bij Chef’s Table. Per service krijgen 15 gasten de eer om aan te schuiven in dit culinaire theater waar de Indiase chef met veel humor al z’n registers opentrekt: “Ik wil hen via mijn eten vlinders in de buik doen voelen.”

De naam van de Aziatische chef Gaggan Anand doet misschien een belletje rinkelen als je de Netflix-serie ‘Chef’s Table’ zag. De docu deed Gaggan groeien van een Indiase chef met lokale bekendheid naar eentje van wereldniveau. Voor een chef van dit kaliber maken foodies graag de reis naar Thailand, waar Gaggan vandaag zijn restaurant heeft. Dat tripje hoeven ze hier op Tomorrowland niet meer te betalen, dus tellen foodies zonder aarzelen 495 euro neer om aan de Chef’s Table aan te schuiven.



Per gast gaat 150 euro integraal naar de Tomorrowland Foundation. Die bouwt er scholen mee voor kinderen die in armoede leven, onder meer in Calcutta, de geboortestad van Gaggan: “Het is zo goed dat we dit kunnen doen voor kinderen die op een ongelukkige plek geboren werden: geen water, geen toilet, mensen die op elkaar gestapeld leven, dat is de harde realiteit. Die kinderen zullen Tomorrowland nooit kennen, maar dankzij het festival kan hun leven er wél helemaal anders uitzien.”

Alleen maar blije mensen

Die bijdrage voor kinderen in Calcutta is een van de redenen die de chef drijft om met z’n team drie weekends lang twee services per dag te draaien op het ritme van de pompende beats en feestende menigte. “Het is een uitdaging, maar ik twijfelde geen moment toen Tomorrowland me vroeg. Ik krijg hier alleen maar blije mensen aan mijn tafel. Na Covid is het zo geweldig dat we dit opnieuw kunnen doen. Het maakt me niet uit wie er aanschuift, nationaliteit, kleur, geaardheid, het enige wat telt is dat het foodies zijn .”

Volledig scherm “Ik laat mensen betalen voor fine dining en dan vraag ik hen om mijn bord af te likkenMijn motto is niet voor niks ‘be a rebel” © Tessa Kraan

Covid bezorgde de Aziatische sterrenchef twee jaar brainstormtijd om zijn concept op punt te zetten en dat merk je aan de details : de gasten zitten op aan verhoogde tafel, Gaggan en zijn team koken in het midden. Een menu is er niet, elke gast krijgt wel een paspoort en stickers om zelf te bepalen hoe ze de 25 hapjes en gerechten in dit menu willen herinneren. Eén van z’n signature dishes is een prachtig bord - speciaal voor Tomorrowland in de vorm van een vlinder - met het opschrift ‘ lick it up’. “Ik laat mensen betalen voor fine dining en dan vraag ik hen om mijn bord af te likken”, lacht de chef. “Mijn motto is niet voor niks ‘be a rebel. Ik serveer geen vlinders, maar wil hen wel het gevoel geven dat er vlinders in hun buik fladderen.”

Volledig scherm Tijdens het diner krijgt elke gast een koptelefoon met muziek, terwijl Gaggan als een volleerd dj instructies in de micro gooit. © Tessa Kraan

Tijdens het diner krijgt elke gast een koptelefoon met muziek, terwijl Gaggan als een volleerd dj instructies in de micro gooit. De chef twijfelde ooit zelf om voor een muziekcarrière te kiezen, tot een stage bij El Bulli van Ferrán Adrià hem helemaal tot de gastronomie bekeerde. Maar dan wel met een flinke scheut humor: terwijl ‘twinkle, twinkle, little star’ in de koptelefoons speelt , krijgen de gasten hun laatste hapje: een papflesje met een smoothie van bosbessen om zoetjes leeg te zuigen “Dat is het perfecte moment om onze gasten weer terug te geven aan het festival”, besluit Gaggan.

Gaggan’s Chef’s Table, op vrijdag, zaterdag en zondag op weekend 1 & 2, op vrijdag en zaterdag op weekend 3. Op zondag van weekend 3 sluit de jonge Nederlandse sterrenchef Thijs Meliefste de Chef’s Table af. 495 euro per persoon waarvan 150 euro per ticket integraal naar de Tomorrowland Foundation gaat.

