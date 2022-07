RAPPORT. Dit is de West-Vlaamse finalist van De Leukste Zomerbar. Wat denkt de jury? “Hier geraak je meteen in vakantiesfeer”

Uitbaters Axelle en Michael: “Qua cocktails mogen ze ons bijna alles vragen, we houden wel van speciale verzoekjes”

Axelle en Michael zorgen al acht jaar voor een persoonlijke aanpak in hun vrolijke beachbar op het strand van Middelkerke. “We kennen ondertussen veel van onze klanten en we proberen hen in de watten te leggen. Het is zo tof om te horen dat ze het gevoel hebben dat ze in een tropische sfeer belanden van zodra ze door de poort stappen. Qua cocktails mogen ze ons bijna alles vragen: we houden wel van speciale verzoekjes. Met de versheid van onze cocktails hopen we ook de jury te overtuigen. Meer dan de tafel vrijhouden hebben we vandaag niet gedaan, want we willen onze eigenheid behouden. We zijn al overdonderd dat de lezers ons verkozen hebben voor West-Vlaanderen en zijn vereerd dat we finalist zijn. Een mooie bekroning voor de moeite die we overdag én ‘s nachts in deze zomerbar steken.”