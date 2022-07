RAPPORT. Dit is de Oost-Vlaamse finalist voor De Leukste Zomerbar: wat denkt de jury? “De HLN-lezers weten duidelijk waar het goed is”

Met honger, dorst en veel zin om vakantie te proeven: zo start de jury van HLN Zomerbar aan haar trip langs de vijf finalisten van De Leukste Zomerbar van iedere provincie. Voor Oost-Vlaanderen kreeg Gazon in Gent het meeste stemmen. Wat maakt deze locatie dé zomerbar van het jaar? Ontdek de video en het volledige juryrapport in het artikel.

Het begint stilaan een traditie te worden: elk jurybezoek start met een wandeling naar een verborgen plek. Ditmaal leiden er houten vlonderpaadjes tot aan een heerlijke barbecuegeur van een rond Ofyrvuur en vervolgens verder naar een gezellige tafel onder een magnifieke treurwilg.

Bij het zien van de kaart, klaart het gezicht van chef Huysentruyt meteen op. “Een echte papieren kaart en geen QR-code, dat vind ik een teken van klasse”, zegt hij enthousiast. Het aanbod op die drankenkaart lijkt alles wat ze nodig hebben. Een klassieke Dark & Stormy (11 euro) voor Jelle, die ook graag een Gazon-cocktail wil proeven, zelfs al is die enkel in een groot formaat van 3,6 liter verkrijgbaar (65 euro). “Gelukkig is het dorstig weer”, klinkt het moedig. Piet is geprikkeld door de Pornstar Spritz (11 euro), maar speelt ook op zeker met een glas rosé (5,5 euro). Sepideh bestelt een sangria (11 euro): ideaal in een zomerbar en meteen een goed drankje om de kwaliteit van een bar mee te testen.

De drankentest wordt vlot doorstaan: de cocktails smaken zoals het hoort en zijn stuk voor stuk netjes afgewerkt met de juiste garnituren. Zo bevat de sangria bijvoorbeeld veel versgesneden fruit. “En gelukkig niet van die voorgesneden rommel”, voegt Piet toe, terwijl hij van zijn frisse rosé nipt. Alleen de Gazon-cocktail mist wat pit en creativiteit volgens drankenkenner Sepideh. “Hij is aan de zoete kant, en de framboos en gin smaken heel hard door. Al vind ik vooral de afwerking saai. Op de kaart staat dat hij sporen van gras kan bevatten, doe daar dan bijvoorbeeld iets leuks mee door wat verse kruiden toe te voegen of werk de bokaal mooi af met wat vers fruit.”

Wat wordt er geserveerd vandaag?

Ondertussen waait de geur van het vlees op de grill hun neus binnen en krijgen ze zin om al dat lekkers te proeven. Ze willen de Ofyr eer aandoen met een witte pens (6,5 euro), gelakt buikspek (14,5 euro), ribbetjes (15,5 euro) en een grillworst met kaas (7 euro). Sepideh is blij dat er met de Caesar salad (14,5 euro) ook iets fris op de kaart staat. Om goed te kunnen vergelijken, komen ook enkele tapas op tafel zoals tzatziki (9 euro), hummus (9 euro), calamares (9 euro) en patatas bravas (9,5 euro). De Gazon burger (12 euro), pasta (10 euro) en nachos (11 euro) zijn een must in iedere zomerbar en de garnaalballetjes (9,5 euro) bestellen ze om de strenge krokettentest van Piet te doorstaan.

Terwijl ze observeren hoe de Gentenaars rond hen relaxen in de zomerzon, kinderen hun gangen gaan op het ruime terrein en Jelle vertelt dat zelfs de wandeling naar de toiletten de moeite is, wakkert de kok het Ofyrvuur nog eens extra aan. Even later verschijnt het ene na het andere mooi gedresseerde gerecht op tafel. Sepideh geeft complimenten over de verzorgde presentatie met allemaal dezelfde papiertjes en rustige kleuren, maar Piet kan langer niet wachten en stopt alvast een stukje grillworst in zijn mond. Dan valt de klassieke stilte in het jurymoment: er wordt gegeten, geproefd en gekeurd. Elk gerecht krijgt zijn kans om de smaakpapillen van de jury te veroveren.

Hoe smaakt alles?

Over de grillworst kan Piet Huysentruyt alvast niet zwijgen. “Die is top. Voor mij is die zelfs een ster waard: heerlijk smeuïg, een lekker sausje en versgesneden pijpajuin erbij. Moest er niet al zoveel eten op tafel staan, dan zou ik een tweede bestellen. En dat zeg ik zelden.” Over de kroketten is hij iets minder enthousiast. “De garnaalballetjes zijn dan weer alles wat ze niet horen te zijn. Ze zijn bloemig, er zitten amper garnalen in én ze zijn ook nog eens koud vanbinnen”, luidt het bij de chef. Ook de nacho’s vallen minder in de smaak. “De nacho’s zijn zelfs voor een messy chef moeilijk te eten”, klinkt het bij Jelle.

De hummus maakt dat helemaal goed, zeker voor Sepideh die een zwak heeft voor goede hummus: iets wat ze in deze zomerbar zeker vindt. “Gemaakt met tahini van goede kwaliteit en met een zuurtje erbij”. Jelle is op zijn beurt enthousiast over de witte pens, zet zijn tanden in de hamburger waarvan vooral het vlees kan bekoren en is zeer te spreken over de inhoud van de pastabeker. “Er staan zoveel lekkere dingen op tafel, de indigestie krijg je er gratis bij.”

Ze kunnen het niet laten om hier en daar nog een hapje te prikken, maar dan zet de jury zich aan haar moeilijkste taak: het eetavontuur onder de treurwilg in een rapport gieten. “We zijn onder de indruk”, oordeelt Sepideh. “Ze hebben duidelijk over alle details nagedacht. Er zijn hoge en lage tafels, ligstoelen en verborgen hoekjes, veel groen en overal sfeerelementen. En - niet onbelangrijk - fleurig en vriendelijk personeel,” begint Sepideh. “De HLN-lezers weten waar het goed is”, vult Piet aan. “Smaak en de juiste technieken, deze chef heeft het begrepen én het is commercieel goed neergezet.” Ook over de prijs-kwaliteit heeft de jury veel goeds te vertellen: “voor 8 tot 15 euro heb je een gerecht en met 1 tot 2 gerechten heb je zeker gegeten, tenzij je de jury van HLN zomerbar bent”, lacht Jelle.

Uitbaters Jonas en Guru: "We willen dat iedereen met een glimlach buitenstapt" Vier ondernemers zetten voor het derde jaar op rij met veel goesting hun schouders onder zomerbar Gazon. Jonas en Guru zijn twee van hen. Ze zorgen dat alles operationeel op wieltjes loopt. "We vonden dat er plaats was in Gent voor een concept als dit: niet te hip, niet te alternatief, maar wel met een lekkere wijn of cocktail, goed eten van de barbecue en een locatie waar ook kinderen zich kunnen uitleven. Een plek waar je komt om eentje te drinken, maar dan de hele avond blijft plakken. Je zit hier nog in 9000 Gent en tegelijkertijd heb je het gevoel geven dat je in een andere wereld zit. We willen dat elke klant zich verwend voelt: niet alleen de jury van HLN-zomerbar. Daarom hebben we vandaag niets anders gedaan dan wat we de hele zomer lang 7 op 7 doen. Alleen hebben we de vuren iets vroeger aangestoken. We willen dat iedereen hier een topervaring heeft en vertrekt met een grote glimlach. Nu maar duimen dat de jury dat ook doet."

