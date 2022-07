RAPPORT. Dit is de Antwerpse finalist van De Leukste Zomerbar. Wat denkt de jury? “Onze beslissing wordt alleen maar moeilijker”

Met honger, dorst en veel zin om vakantie te proeven: zo start de jury van HLN Zomerbar aan haar trip langs de vijf finalisten van De Leukste Zomerbar van iedere provincie. Voor Antwerpen kreeg Bar Zuid in Rijkevorsel de meeste stemmen. Wat maakt deze locatie dé zomerbar van het jaar? Ontdek de video en het volledige juryrapport in het artikel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De rest van het jaar is dit terrein de opslagplaats van een schroothandelaar. Vandaag is er van die andere functie van het terrein geen spoor meer te bekennen: de schaapjes liggen gezapig te herkauwen in de wei, een slinger van lichtjes leidt je langs het groene paadje en in het bos schommelen de kinderen in kleurrijke hangmatten. De juryleden klimmen naar boven, voorbij het podium waar later vandaag een kinderdisco voor animatie zorgt. “Marbella met een vleugje Tomorrowland”, vatten ze de sfeer samen als de zeepbellen hen om de oren vliegen.

De echte zomerbar ligt iets hoger en de jury krijgt een schaduwrijke tafel met een mooi uitzicht op het geheel. “Verse bloemen, zand aan je voeten, veel hout en riet: deze dames weten hoe ze sfeer moeten creëren”, stelt Sepideh vast. Zo’n sfeer nodigt uit om iets te drinken, tijd om de drankenkaart te bestuderen dus. Dat is er eentje die te vinden is via een QR-code die Piet ondertussen gezwind scant, waarvoor hij zelfs een klein applausje krijgt van zijn collega-juryleden.

Klinken met een drankje

Op de mocktailkaart gaat de keuze naar de Bar Zuid Pink (5 euro) voor Jelle, een Virgin Strawberry Mojito (6 euro) voor Piet en de Sunrise (5 euro) voor Sepideh. “De betekenis van mijn naam”, glimlacht ze. De wijnkenner is ook nieuwsgierig naar de Cosmo Zuid (9 euro), Piet wil klinken op dit jurybezoek met een parelende prosecco (5,5 euro) en Jelle spot nog een lokaal appelsapje uit Rijkevorsel (3 euro) dat de moeite waard is om te testen.

Volledig scherm Sepideh bestelt een Sunrise cocktail in Bar Zuid. © Photo News

Even verderop is de kinderdisco begonnen en het enthousiasme daarvan sijpelt al door tot op het terras. “Is Bar Zuid de beste zomerbar?”, vragen ze. “Jaaaaa!”, klinkt het uit de volle kinderborst. Of die kindermondjes de waarheid spreken, zal de jury meteen ontdekken. De mocktails vallen alvast erg in de smaak. “De Sunrise is heel lekker, met een beetje pit dankzij de gember”, oordeelt Sepideh. “De virgin mojito met aardbei is schitterend vindt Piet. “De Bar Zuid Pink is zuur, zoet en bitter tegelijk”, oordeelt Jelle. “En de wespen vinden hem ook heel smakelijk”, stelt hij nog vast. De Cosmopolitan zag Sepideh daarentegen liever niet in een longdrinkglas. “Voor mij hoort dat drankje in een klassiek cocktailglas en door de grote hoeveelheid crushed ice smaakt hij nogal waterig, volgens de regels van de kunst wordt hij geshaket en wordt er geen ijs toegevoegd.” De prosecco is niet koud genoeg, maar het lokale appelsap kan wel bekoren. “Het is niet te zoet en is mooi troebel, al weet ik dat kinderen daar niet altijd fan van zijn”, oordeelt Jelle.

Wat wordt er geserveerd vandaag?

Na de drankjes gekeurd te hebben, werpt het culinaire gezelschap een blik op de eetkaart. “Zoveel eten!”, roept Sepideh spontaan uit. “Tapas, nachos, frieten, pizza, pasta... Als dat maar goedkomt met één foodcontainer waar alles gemaakt moet worden.”

“Wel tof dat er ook een veggie tapasschotel is én dat ze zelfs keuze hebben voor wie glutenvrij eet”, merkt Piet op.

Door het grote aanbod is het geen optie om de hele kaart te proeven, maar de jury gaat toch voor een ruime selectie. Om goed te kunnen vergelijken, kiezen ze de tapasschotel (15 euro voor 4 personen), pizza chicken BBQ (13 euro), Twins burger (8 euro), nachos (10 euro) en pasta bolognaise (8,5 euro). De specialiteit van het huis is frietjes met stoofvlees (11 euro), daarnaast komen ook nog zoete-aardappelfrietjes (7 euro), veggie bitterballen (8 euro), kipspiesjes (7 euro) en Vietnamese loempia’s (9 euro voor 6 stuks) op tafel.

Volledig scherm In Bar Zuid serveren ze zelfs een veggie tapasschotel. © Photo News

De tafel is rijkelijk gevuld, het proeven kan beginnen. “De pizza is lekker, de kip sappig en de smaak van barbecuesaus overheerst niet”, vertelt Piet. “Alleen proef je wel dat het deeg niet zelfgemaakt is.” Jelle vindt daarentegen dat de rest zéker eens van de frietjes met stoofvleessaus moeten proeven. “Oei, maar er zit nog geen zout op”, lacht Piet. “Dat is als een zee zonder water”, vindt hij. De pizza en frietjes met stoofvlees zijn de toppers op tafel. “De andere gerechten zijn oké en ik zou er niet ongelukkig van worden om het op te moeten eten, maar het is wel spijtig dat er weinig dingen huisgemaakt zijn”, vat Jelle de proeverij samen. “Alles is heel verzorgd gebracht, al zou ik liever minder gerechten op de kaart zien staan en meer zelfgemaakte dingen. Dat gaat de kwaliteit ten goede komen”, adviseert Sepideh.

Volledig scherm Rijkevorsel 24/07/2022 Zomerbar, barzuid. (Picture by Gianni Barbieux / Photo News) © Photo News

Formidabele zomerbar

“We zitten hier weer in een formidabele zomerbar”, begint Piet in een poging om deze zomerbar samen te vatten in een juryrapport. “Er staat enorm veel eten op de kaart, waarvan vooral de frietjes met een schitterende stoofvleessaus en de goede mocktails blijven hangen.” Jelle is dan weer enthousiast over de inrichting. “Kinderen kunnen er volop spelen, en volgens mij hangt hier elke dag een zondagsgevoel. Ook de bediening is ontzettend vriendelijk.” Sepideh deelt tot slot nog een compliment uit voor prijs-kwaliteit. “Hier ga je voor niet veel geld met een gevuld gevoel van tafel. Heel knap dat deze dames het aandurven om uit het niets zo’n grote zomerbar neer te zetten.”

Volledig scherm Tip van de jury: kom vooral de frietjes en schitterende stoofvleessaus proeven. © Photo News

Uitbaters Charlotte en Toya: “We willen vooral niet het Knokke van de Kempen zijn” Vriendinnen Charlotte en Toya zetten voor het derde jaar op rij Bar Zuid neer. “In april beginnen we met het terrein vrij te maken, dan verdwijnen de bergen schroot en de containers en mogen wij onze gang gaan. Onze zomerbar is er voor iedereen, vooral ook voor gezinnen met kinderen. We organiseren veel activiteiten, op kindermaat, maar schakelen eveneens dj’s en livebands in. We willen vooral niet het Knokke van de Kempen zijn. (lacht)” “Het doet ons deugd om te horen van klanten dat ze het gevoel hebben dat ze er even helemaal tussenuit zijn. Onze nominatie leeft in het dorp: gisteren kregen we veel succeswensen van klanten. We vinden het een hele eer dat we finalist zijn voor de provincie Antwerpen, dat is al een gigantisch compliment op zich. We hopen de jury te overtuigen met de sfeer, de setting en lekkere cocktails. En natuurlijk met de vriendelijkheid van ons personeel, we hebben een topteam, iedereen werkt hier graag!” Volledig scherm Uitbaters Charlotte en Toya © Photo News

Klanten Eline en Shana: “We komen hier ontzettend graag, zeker op een dag als vandaag met de kinderen, maar op andere dagen ook om ons eens goed te amuseren met de vriendinnen. Geweldig dat er een plek als deze is in Rijkevorsel. Voor ons hebben ze nu al gewonnen.” Volledig scherm Kinderen worden verwend in Bar Zuid in Rijkevorsel. © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.