Rabarber: meer dan een ingrediënt voor crumble of confituur. “Maak eens kip met rabarbermoes in plaats van appelmoes”

In het seizoenIn de winkel springen de rozige rabarberstengels elk jaar opnieuw in het oog en ook de friszure smaak van rabarber is eentje om te onthouden. Rabarbercrumble of -confituur aten we allemaal al wel eens, maar kun je er ook andere bereidingen mee maken? “Het is zowel lekker in zoete als hartige gerechten", licht chef Michael Yates van restaurant Sail & Anchor toe. Hij deelt tips én exclusieve recepten om zelf met rabarber te experimenteren.

Seizoensfruit: rabarber Volledig scherm Rabarber is gekend voor de friszure smaak. © Shutterstock / KarepaStock • In het seizoen vanaf eind maart tot juli.

• Rabarber is eigenlijk geen fruit, ook al denken veel mensen van wel en vind je het vaak terug op de seizoensfruitkalender.

• Rauw smaakt rabarber zeer zuur. Hoe later in het seizoen, hoe zuurder de smaak.

• Geschikte vrucht om confituur mee te maken.

• Alleen de rode bladstelen worden gegeten.

Wie het geluk heeft rabarber uit eigen moestuin te kunnen oogsten, weet hoe wonderlijk deze plant is. Als je rabarber enkel kent uit de supermarkt, kun je namelijk niet zien dat er aan de steel gigantische bladeren groeien, zo groot als olifantenoren. Een bosje rabarber ziet er dan ook uit als een grote struik met mooie, rood-groene stelen. Helaas zijn die bladeren niet eetbaar, want ze bevatten te veel oxaalzuur: een chemisch element dat ook gebruikt wordt in inkt en vlekkenverwijderaar. De stelen zijn uiteraard veilig te consumeren, maar na 21 juli wordt de plant niet meer geoogst: op dat moment wordt de hoeveelheid oxaalzuur in de stelen zelf ook te groot. Dat is de reden waarom rabarber later in het seizoen een steeds zuurdere smaak krijgt. Oxaalzuur maakt in je lichaam een verbinding met calcium, waardoor deze niet meer wordt opgenomen, wat niet zo ideaal is voor je botstructuur.

Hoe komt de smaak tot zijn recht?

Door al die redenen is rabarber beter geschikt om in de lente te eten. Het goede nieuws is dat je rabarber goed kunt invriezen, waardoor je het hele jaar door van een voorraad kunt genieten. Maar wat doe je dan met die voorraad? Omdat rabarber van nature vrij zuur is, eet bijna niemand het rauw op. Pas wanneer je er massa’s suiker aan toevoegt en het even aanstooft, kun je het als ingrediënt gebruiken in een dessert, zoals een crumble of taart. Wij gingen ten rade bij chef Michael Yates, van restaurant Sail & Anchor in Berchem, om te leren hoé we die rabarber het best tot zijn recht laten komen. Yates groeide op in Engeland, waar rabarber veel vaker gebruikt wordt in de keuken dan bij ons.

“Er zijn eigenlijk twee soorten rabarber”, klinkt het bij Yates. “Je hebt de grote, groene stengels zoals je ze vaak in winkels ziet liggen bij het fruit, maar er is ook een heel kort seizoen -dat nu bezig is- van jonge, geforceerde rabarber. Die wordt in serres in het donker gekweekt. De dunne, rozige stelen ervan zijn erg lang en de smaak is minder zuur dan de stevigere rabarber die later geoogst wordt. In Engeland is jonge, geforceerde rabarber uit Yorkshire een grote delicatesse die vaak in restaurants op de kaart staat. Hier vind je deze jonge rabarber gelukkig ook terug, want in Nederland kweken ze deze op dezelfde manier. De geforceerde rabarber is verkrijgbaar in delicatessenzaken en groothandels, en soms ook in bepaalde supermarkten. Als je deze rabarber ziet liggen, zeker meepakken!”

Van rabarbermoes met kip tot gepekelde rabarber met vis

Yates werkt graag met rabarber vanwege de unieke smaak. “We pekelen rabarber soms om zo te serveren bij vis. Het ingrediënt heeft namelijk dezelfde eigenschappen als citroen. Dat pekelen kun je heel eenvoudig zelf doen. Eerst snijd je de rabarber in stukjes en meng je die met wat zout. Daarna giet je dat in een steelpan en maak je er een mengsel van met 1 deel azijn, 1 deel suiker en ½ deel water. Breng dit aan de kook en giet het over de rabarberstukjes. Dit moet je nog even laten afkoelen en dan is het klaar. Die gepekelde stukjes rabarber kun je niet alleen bij vis, maar bijvoorbeeld ook bij varkensvlees serveren.”

Of wat dacht je van rabarbermoes, in plaats van klassieke appelmoes? “Rabarbermoes maak je door de rabarber in stukjes te snijden en die met wat suiker tot moes te stoven. Geef dat eens naast kip zoals in de klassieke combinatie met appelmoes, dat smaakt echt heerlijk! Daarnaast heb ik ook een recept om rabarber rauw te verwerken. Dat kun je door er hele dunne sliertjes van te maken met een dunschiller of mandoline.Die meng je dan met wat olijfolie, een beetje zout, citroensap en geraspte citroenschil. Zo krijg je een origineel slaatje dat je bij vis kunt serveren, te vergelijken met een venkelsalade.”

Rabarber voor zoetebekken

Ook zoetebekken met veel dorst moeten volgens Yates zeker zijn voor rabarbersiroop eens uitproberen. Een ideale toevoeging om een zoete, vernieuwende cocktail te maken. “Snijd 1 kilo rabarber in stukken en schep ze in een diepe pan. Voeg daar 500 g suiker aan toe en kap er een glas witte wijn in. Zet een deksel op de pan en breng alles aan de kook. Laat dit eventjes sudderen tot de rabarber volledig uit elkaar is gevallen. Giet het mengsel dan door een neteldoek (leg deze in een vergiet) en vang de siroop op. Bewaar de siroop tot slot in een fles in de koelkast en drink het zoals grenadine of in cocktails met tonic. De pulp mag je trouwens zeker niet weggooien! Die kun je in een confituurpotje scheppen en gebruiken als smaakmaker bij een kaasschotel, of als ‘confituur’ op toast.”

Recept: rabarbercrumble van Michael Yates Dé ultieme klassieker met rabarber blijft natuurlijk een typische rabarbercrumble. “Dit is echt de smaak van mijn jeugd”, klinkt het bij Michaël. Zo maak je de Britse klassieker volgens de chef. Volledig scherm Rabarbercrumble © Getty Images Ingrediënten voor 4 personen • 400 g rabarber

• 75 g g suiker

• een stukje gember, geraspt

• 150 g bloem

• 100 g roomboter (uit de koelkast)

• 50 g suiker

• een beetje bruine suiker Zo maak je het 1. Snijd de rabarber in blokjes en doe ze in een steelpan met de suiker en de gember. Laat even opkoken. Schep in een ovenschaal of bakplaat. 2. Maak nu de crumble. Doe bloem, boter en suiker in een kom en kneed voorzichtig met je vingers tot ‘kruimels’. Verdeel over de rabarber. Bestrooi eventueel nog met wat extra bruine suiker en zet 30 minuten in een op 200°C voorverwarmde oven. Tip: Serveer hier een vanillesaus bij. Die kun je kant-en-klaar kopen.

