QUIZ. Diabetes liga roept op om meer groenten te eten, maar hoe is het met jouw groentekennis gesteld? Test het hier

Na ‘Dagen zonder vlees’ en ‘Tournée minérale’ is de Vlaming al vertrouwd met voedingsuitdagingen. Toch is ‘Een week gezonder’ nog een tikje anders, zegt een enthousiaste Michaël Sels, hoofddiëtist van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en ambassadeur van de actie. “De meeste challenges laten iets weg, maar wij hanteren een positieve insteek. We willen mensen net enthousiast maken om méér te eten van het goede.”

“Meer groenten en fruit eten heeft verschillende positieve gevolgen. Zo krijg je uiteraard meer vezels binnen, meer vitaminen en mineralen. Maar je hebt ook het indirect effect: als je meer groenten op je bord legt, zal je als vanzelf minder vlees opscheppen en als je meer fruit eet, zal je minder toegevoegde suikers binnenkrijgen via allerlei snacks. We hopen met de campagne echt een verschil te maken. Dat doen we erg toegankelijk: wij maken de stap van nul naar één.”

De actie is nodig, want heel wat mensen zijn de weg in voedingsland wat kwijt. De Vlaming eet gemiddeld te veel zout, te veel toegevoegde suikers en te veel verzadigde vetten. Dat blijft niet zonder gevolgen: bijna zes op de tien Belgen zijn te zwaar en zeker zestien procent is obees. In de zoektocht naar oplossingen volgen ze bovendien niet altijd de meest betrouwbare richtingaanwijzers, zegt Sels: “Voeding is voor veel mensen een nieuwe religie geworden, waarin goeroes je met allerlei exotische producten of onbekende stoffen willen overtuigen van hun gelijk. ‘Een week gezonder’ blijft daar zover mogelijk van weg: het is een oproep om van nul te beginnen en terug te keren naar de basis van gezonde voedingsgewoontes.”