Quinoa-gehaktballetjes uit de oven

“Te sappige groenten of sauzen zijn geen goed idee”: The Messy Chef legt uit hoe je de smakelijk­ste taco’s op tafel tovert voor vettige vrijdag

De basis van een eenvoudig recept in de keuken: taco’s. Een tortilla met een paar laagjes vulling en veel toppings, waarmee je makkelijk een groot gezelschap verleidt. “Maar het is minder simpel dan het lijkt”, lacht The Messy Chef Jelle Beeckman. “Als je er zelf aan begint, bots je snel op praktische vragen. Welke soort tortilla’s kies je? Wat moet er absoluut bij een taco aanwezig zijn en wat zéker niet? Hij deelt 4 ultieme tips, 2 exclusieve recepten én de 5 grootste tacozondes.