Pulled mushroom burger met barbecuesaus

VrijdagDe geur van vers gemaaid gras, twee schoenen die kraken in een maagdelijk wit sneeuwtapijt nog voor het een sneeuwmankerkhof met wortel- en knooprestanten wordt: het zijn voorbeelden van puur geluk. En toch zijn ze niets in vergelijking met bijten in deze zalige burger!

Recept van Jelle Beeckman

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 15 tot 20 minuten

Prijs: € 3,20

Ingrediënten

• 3 el honing (of maple syrup)

• 1 tl gerookt paprikapoeder

• 1 tl lookpoeder (of 1 teen)

• chilipoeder of cayennepeper (naar wens)

• 1 el tomatenpuree

• 2 el ketchup

• ½ citroen

• 100 ml groentebouillon

• ijsbergsla

• witte kool

• 1 el zure room

• 1 el honing

• 2 burgerbroodjes

• 250 g oesterzwammen

Zo maak je het

Begin met de saus. Doe twee lepels honing of maple syrup in een kleine steelpan. Voeg paprikapoeder, look en cayennepeper toe en laat bijna karamelliseren.Doe de tomatenpuree en ketchup erbij, laat even meebakken en blus met het sap van een halve citroen en de groentebouillon. Laat zachtjes inkoken.

Snijd de ijsbergsla en de kool erg fijn. Doe ze in een mengkom samen met een lepeltje zure room en een lepel honing. Scheur de oesterzwammen in reepjes. Kruid met peper en zout en bak krokant aan in een pan. Voeg de saus toe en haal van het vuur.

Gril de broodjes en beleg ze met de oesterzwammen en daarna met de groenten

Tip: Graag een vleesvariant? Haal een kip aan’t spit en scheur de stukjes kip uit elkaar. Maak op dezelfde manier klaar als de paddenstoelen en je hebt een broodje pulled chicken. Ook heerlijk op een bordje rijst!

