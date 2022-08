Pukkelpop serveert je de goedkoopste pintjes en frietjes van de festivalzomer: dit kan je allemaal eten op het festival én zoveel betaal je ervoor

Dit waren de 5 beste foodstands op Tomorrow­land volgens Gault&Millau en in deze restau­rants kan je al dat eten zélf gaan proeven

Dat Tomorrowland één groot culinair feest was, moeten we waarschijnlijk niet meer vertellen. En dat is niet alleen de festivalganger opgevallen, want ook een team inspecteurs van de restaurantgids Gault&Millau was aanwezig om te proeven bij alle foodstanden. De gids reikt daarbij 5 awards uit aan de beste restaurantconcepten. Het beste nieuws? Je kan het hele jaar door bij die restaurants zelf een tafel boeken. Dit zijn de adresjes én zoveel betaal je er voor een etentje.

5 augustus